Starleta Tamara Bojanić je ponovo uspela da šokira javnost, a mnogi su stava da je ovog puta prevazišla i samu sebe.

Na svojim društvenim mrežama Tamara je objavila snimak na kojem ju je tiktoker šetao na povocu.

Sve se dešavalo usred bela dana i u gradu, a Tamara je na sebi imala čipkani veš i haltere.

Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale, komentari su se nizali jedan za drugim.