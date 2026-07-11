Andrija Bajić je preminuo u 89. godini života, a njegova supruga Mala Cana se ne oporavlja od gubitka.

Iako ne krije da danima ne može da se smiri, Cana je oštro istakla da ne planira da potraži stručnu pomoć.

- Nema potrebe da posećujem ni psihologa ni psihijatra. Znam za koga sam se udala, znam koliko je bio stariji od mene, ali vera u meni je govorila da je mogao još da živi i da je imao života u sebi - odbrusila je pevačica.

Komentari na društvenim mrežama ne prestaju da se ređaju, a mnogi korisnici istih Cani savetuju da ipak promeni mišljenje.

"Treba da uložiš u svoje lečenje", "Završiće na psihijatriji, vidi se da joj nije dobro", "Ljudi, pomozite ženi", samo su neki od komentara.

"Da li se Boga bojite?!"

Podsetimo, juče je u Beogradu u MTS dvorani održana komemoracija u Andrijinu čast.

Među prvima je u MTS dvoranu stigla njegova supruga, pevačica Mala Cana, koja je bila slomljena od bola.

Dok je gledala Andrijine fotografije neprestano je plakala i obraćala mu se nežnim rečima.

- Taj rođendan sam mu ja organizovala, niko nije znao za to, čak ni njegova deca. Vidite li to? Nije davao da se odvojim od njega - rekla je Mala Cana, pa dodala:

- Dušo moja, srećo moja, snago moja, živote moj... Uvek je bio doteran, uvek sam vodila računa da bude lep. Da li se Boga bojite?! - odbrusila je pevačica Andrijinim ćerkama sa kojima nije u dobrim odnosima.

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