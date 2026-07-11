Andrija Bajić je preminuo u 89. godini života, a njegova supruga Mala Cana se ne oporavlja od gubitka.

Iako ne krije da danima ne može da se smiri, Cana je oštro istakla da ne planira da potraži stručnu pomoć. 

Mala Cana

- Nema potrebe da posećujem ni psihologa ni psihijatra. Znam za koga sam se udala, znam koliko je bio stariji od mene, ali vera u meni je govorila da je mogao još da živi i da je imao života u sebi - odbrusila je pevačica. 

Komentari na društvenim mrežama ne prestaju da se ređaju, a mnogi korisnici istih Cani savetuju da ipak promeni mišljenje.

Mala Cana utučena na komemoraciji

"Treba da uložiš u svoje lečenje", "Završiće na psihijatriji, vidi se da joj nije dobro", "Ljudi, pomozite ženi", samo su neki od komentara. 

"Da li se Boga bojite?!"

Podsetimo, juče je u Beogradu u MTS dvorani održana komemoracija u Andrijinu čast.

Među prvima je u MTS dvoranu stigla njegova supruga, pevačica Mala Cana, koja je bila slomljena od bola.  

Dok je gledala Andrijine fotografije neprestano je plakala i obraćala mu se nežnim rečima. 

- Taj rođendan sam mu ja organizovala, niko nije znao za to, čak ni njegova deca. Vidite li to? Nije davao da se odvojim od njega - rekla je Mala Cana, pa dodala: 

- Dušo moja, srećo moja, snago moja, živote moj... Uvek je bio doteran, uvek sam vodila računa da bude lep. Da li se Boga bojite?! - odbrusila je pevačica Andrijinim ćerkama sa kojima nije u dobrim odnosima.

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