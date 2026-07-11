Pevačica Katarina Sotirović pričala je otvoreno o tome da joj prija život posle razvoda, a u 47. godini pokazala je da bez problema održava vitku liniju.

Pevačica tvrdi takođe da, u njenim godinama nije lako izlaziti na sastanke, a pogotovo se trudi da joj se ne svide muškarci koji već imaju decu, jer je i u njenom slučaju to problem svoje vrste, te je pojasnila i zbog čega.

U isto vreme, hvale je da odlično izgleda, a njena tajna je samo u tome da se u svemu bude umeren, kada je ishrana u pitanju.

- Sa mnom je to nemoguće jer već imam odraslu decu, da tako kažem. Ja sam ta koja mora da batali priču i ne dozvoljavam da mi se svidi muškarac koji na primer nema decu. Jer ni oni to ne vole kod mene. To je jedan od razloga što su žene poput mene same, jer takvi odnosi uglavnom teško uspevaju. Znam za možda dva muškarca kojima to nije bilo bitno. Evo na primer suprug Goce Tržan, on je Lenu prihvatio kao da je njegova rođena ćerka. Rašu dakle znam i još jednog mog prijatelja - rekla je jednom prilikom za Blic.

Voli prirodan izgled

Katarina je pokazala i lice bez bora, te tvrdi da nije radila ništa od estetskih intervencija.

- Malo botoksa je u redu, svakako sam za to da se sve u radi sa merom, nema bilo kakvom preterivanja, pa tako ni sa time - objasnila je ona.

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