Pevačica Lepa Brena podelila je sa svojim pratiocima delić atmosfere sa odmora, pokazavši da za uživanje nije neophodan luksuz na kakav smo od nje navikli.

Umesto jahte, pevačica je odabrala vožnju manjim čamcem i uživala u miru i prirodi. Ipak, njena prijateljica otkrila je ko joj pravi društvo tokom letovanja.

Naime, Mirjana Antonović bivša ljubavnica Miroslava Ilića, pravila je Breni društvo, a zajedničku sliku podelila je na Fejsbuku.

- Brena i ja šetamo kraj mora kod mene u Čalstonu - napisala je kratko.

Velika balkanska zvezda, prethodno je oduševila fanove podelivši fotografiju na kojoj nasmejana plovi prelepim plavim morem, a iza nje se pruža zapanjujući pogled na kristalno čisto more, usidrene luksuzne jedrenjake i slikoviti primorski gradić.

Za ovu letnju avanturu, Brena je odabrala ležerno, ali veoma šik izdanje. Ponela je svetloplavu košulju dugih rukava sa interesantnim crnim dezenom, koju je upotpunila velikim, elegantnim šeširom i masivnim crnim naočarima za sunce. Njen prepoznatljiv široki osmeh i jarkocrveni nokti svedoče o tome koliko joj prija morska idila.

Svađa Miroslava i Lepe Brene

Između folk zvezda Lepe Brene i Miroslava Ilića sve je bilo u najboljem poslovno-prijateljskom odnosu samo te 1985. godine kada su izdali duetsku ploču sa nazivom „Živela Jugoslavija“.

Na tom nosaču zvuka nalazila se i pesma „Volimo se iz inata“, ali njihov odnos već više od tri decenije obeležio je samo inat, kojim je diva narodne muzike začinila odnos sa poznatim i priznatim kolegom.

Saga koju Mirjana Antonović sudski vodi protiv Ilića da bi dokazala da je baš on biološki otac njenog sina Devina traje godinama, a u celoj priči kao jedan od svedoka pojavljuje se i Lepa Brena.

Kako Alo! saznaje, proteklih 36 godina Brena i Miroslav nisu konstantno bili u svađi i zategnutim odnosima. Njihovo prijateljstvo je bilo puno amplituda, a kap koja je prelila čašu i navela tadašnju gazdaricu Granda da podrži navodno bivšu ljubavnicu svog kolege je činjenica da on nije hteo da sedne u žiri „Zvezda Granda“ kada je njoj i Popoviću to bilo najpotrebnije, tačnije 2014. godine kada su svoj šou sa TV Pink preselili na TV Prva.

- Miroslav nikada nije bio član Grand produkcije od njenog osnivanja 1998. godine i jedini je pevač koji se nikada nije pojavio u njihovim emisijama. Kada su „Zvezde Granda“ kao šou prešle kod drugog emitera, Brena i Saša su u Miroslavu videli odličan marketinški trik zbog celokupne situacije među njima i poželeli da sedne u njihov žiri - navodi dobro obavešten izvor, i dodaje:

- Zvali su oni Ilića u nadi da će i njemu novac biti pokretač i motivacija da oprosti koleginici druženje sa navodnom ljubavnicom Mirjanom i agitovanjem u medijima protiv njega, ali on na tu ideju nije hteo da pristane jer bi to značilo da joj je oprostio sve što je pre toga uradila, a što se njemu kao čoveku i kolegi sa kojim je radila i zarađivala nimalo nije dopalo. Te 2014. godine otišao je u žiri prve sezone „Pinkovih zvezda“, što je Brena doživela kao lično a ne poslovno odbijanje, i od tada u njihovom odnosu počinje prava agonija - tvrdi izvor za Alo!.

Brena štiti Mirjanu

Miroslav Ilić se godinama ne pojavljuje u medijima, a na susrete sa sedmom silom pristajao je samo pre svojih koncerata u Centru „Sava“. Sa druge strane Lepa Brena kao vlasnica ozbiljne medijske kuće imala je upliv u uređivačku politiku, pa ju je kreirala u smeru koji nimalo nije odgovarao Iliću.



- Kada ste vlasnik televizije i sajta, onda možete da budete i njhov urednik. Iako se Popović protivio bilo kakvoj osveti što ih je Miroslav ispalio za žiriranje, Brena je smatrala da narod mora da čuje priču majke navodno nepriznatog sina poznatog pevača i sva raspoloživa sredstva je koristila da joj da medijski prostor - priča izvor za Alo!.

- Simptomatično je i to što se Mirjana Antonović sa pričom da je Miroslav navodno otac njenog sina pojavljivala samo na Televiziji Grand, a sve to nakon Miroslavovog odbijanja da se pridruži njihovom jatu - završava izvor za Alo!.