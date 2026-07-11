Generalštab Oružanih snaga Ukrajine naveo je da je pogođen 21 tanker, četiri tegljača, dva broda za prevoz suvog tereta i jedan bager, preneo je Ukrinform.

Prema saopštenju vojske, tankeri su korišćeni za transport nafte i naftnih derivata, a ostala plovila su služila za logističku podršku, transport tereta i održavanje lučke infrastrukture.

Ukrajinska vojska je istakla da se obim pričinjene štete i rezultati napada još utvrđuju.

Komandant Snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi, poznat pod nadimkom "Mađar", rekao je da su tokom operacije zabeležena 73 uspešna pogotka.

Prema njegovim navodima, tokom noći su pogođena ukupno 53 vojna cilja na privremeno okupiranom Krimu i drugim teritorijama pod ruskom kontrolom na jugu Ukrajine, uključujući objekte povezane sa flotom i energetskom infrastrukturom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno je potpisao ukaz o formiranju Komande za dejstva dugog dometa u okviru Oružanih snaga Ukrajine, koja će objediniti resurse namenjene napadima na vojne i logističke kapacitete Rusije.