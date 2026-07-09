Postoje životne priče koje ostavljaju snažan utisak upravo zbog svoje jednostavnosti i iskrene ljudskosti. Jedna od njih je sudbina Radmile Krsmanović iz kraljevačkog sela Gokčanica, žene koja je zbog ljubavi prkosila porodici, izgradila veliki dom i zajedno sa suprugom Vladislavom podigla čak 19 dece.

Radmila se udala sa samo 18 godina za čoveka koji je bio potpuno slep, uprkos tome što se njena majka oštro protivila toj odluci. Iako je imala mnogo udvarača, kaže da je njeno srce pripadalo samo Vladislavu i da nikada nije zažalila zbog svog izbora.

Njihova životna priča privukla je pažnju autora emisije "Kvadratura kruga", koji su ih prvi put posetili pre deset godina, a potom se ponovo vratili kako bi zabeležili Radmilin 90. rođendan i pokazali kako danas živi žena koja je postala simbol istrajnosti i porodične ljubavi.

Ljubav koja nije poznavala prepreke

Vladislav Krsmanović ostao je slep još kao mladić nakon eksplozije zaostale ratne bombe, u kojoj je izgubio vid i jednu šaku. Za mnoge bi to bila nepremostiva prepreka, ali za Radmilu nije.

Kako je ispričala, nijednog trenutka nije pomislila da bi njen život mogao da deli sa nekim drugim.

Njihov brak započeo je sredinom pedesetih godina prošlog veka, a ubrzo je stiglo i prvo dete. Tokom naredne dve decenije porodica je neprestano rasla, pa su dobili ukupno 19 dece. Najstarije dete rođeno je 1956. godine, dok je najmlađe stiglo na svet 1978.

Od tri ujutru do kasne večeri – život posvećen porodici

Briga o toliko brojnoj porodici zahtevala je ogromnu snagu i organizaciju. Radmila je svakodnevno ustajala već oko tri sata ujutru kako bi umesila hleb, pripremila hranu za celu porodicu, a zatim nastavila rad na imanju, oko stoke i svih seoskih poslova.

Njena vrednoća bila je nadaleko poznata, a meštani Gokčanice pamte je kao ženu koja je uprkos teškim uslovima uspevala da deci pruži ljubav, sigurnost i topao dom.

Ni u 90. godini ne miruje

I danas, iako je zakoračila u desetu deceniju života, Radmila ne odustaje od rada. Kaže da joj upravo aktivnost pomaže da sačuva zdravlje i vedar duh, pa slobodno vreme često provodi pletući čarape.

Koliko je značila svojoj porodici najbolje potvrđuju reči njene najstarije ćerke Zorke Obrenović, koja ističe da ih je majka naučila poštenju, radu i međusobnom poštovanju, zbog čega su svi ponosni na njenu ljubav, požrtvovanost i primer koji im je ostavila.