Iako svaki brak počinje sa najboljim namerama, ponekad se zvezde jednostavno ne poklope.

Astrologija nudi uvid u karakteristike koje mogu trajno uništiti brak i otkriva zašto neki horoskopski znaci teško ostaju u braku i najčešće se razvode.

Dok su za neke znakove porodica i zajedništvo temelj života, za druge je sama pomisao na rutinu i kompromis dovoljna da ih učini nemirnim, gurajući ih ka izlazu iz veze koja ih sputava.

Na samom vrhu liste znakova sa najvećom verovatnoćom razvoda gotovo jednoglasno je Vodolija.

Njihova nekonvencionalna priroda i buntovnički duh stvoreni su za preispitivanje statusa kvo, a ne za prilagođavanje tradicionalnim bračnim ulogama. Vođe su poznate po svojoj radikalnoj nezavisnosti i potrebi za ličnom slobodom, ali brak često doživljavaju kao zastarelu instituciju koja ograničava njihovu individualnost. Intelektualni i tvrdoglavi, teško im je da se predaju svojim emocijama jer ih ili ignorišu ili racionalizuju. Njihov nekonvencionalan pristup većini stvari znači da kompromis ne dolazi lako, ali često se prema partnerima odnose više kao prema sledbenicima nego kao prema ravnopravnim učesnicima.

Odmah pored Vodolije su drugi slobodoumni znaci, Strelac i Blizanci, za koje bračna rutina može postati nepodnošljiv teret.

Strelčevi, večiti putnici i avanturisti, guše se u predvidljivosti. Njihov problem nije nedostatak ljubavi, već stalna potreba za novim iskustvima i ličnim prostorom. Skloni su da idealizuju partnera, ali kada shvate da prava osoba ne odgovara njihovoj romantičnoj viziji, razočaranje postaje neizbežno i lako odustaju.

S druge strane, društvenim i radoznalim Blizancima je potrebna stalna mentalna stimulacija. Užasavaju se toga da će ih brak sprečiti da ostvare svoje ambicije i steknu nova poznanstva. Ako veza izgubi spontanost, ali partner prestane da ih intelektualno izaziva, Blizanci će bez previše kajanja potražiti uzbuđenje negde drugde.

I dok neki beže od dosade, drugi znaci uništavaju brakove sopstvenim emocionalnim ekstremima. Ribe, iako duboko veruju u ljubav, odbijaju da se suoče sa sukobima. Čim se u vezi pojave prvi problemi, umesto da rade na rešenju, učiniće sve da pobegnu, bilo kroz neverstvo, laži ili potpuno emocionalno povlačenje. Njihova nesposobnost da reše problem čini ih sigurno predodređenim za razvod.

Škorpije su slično intenzivne, ili na drugačiji način. Njihova strast je bezgranična i potpuno se predaju svojoj vezi, ali taj intenzitet se lako može pretvoriti u posesivnost i ljubomoru. Zbog straha od izdaje i povređivanja, skloni su kontroli, što može oterati partnera. Za Škorpiju je poverenje ključno, ali kada se jednom naruši, teško im je da oproste.

U braku postoje izazovi i znaci čija je dominantna karakteristika egocentričnost. Jarčevi su poznati po tome što su odgovorni i vredni, ali je njihova lojalnost često prvenstveno usmerena na karijeru. Kao pravi radoholičari, ostavljaju malo prostora za porodicu na listi prioriteta, zbog čega ih partneri mogu doživljavati kao tvrdoglave i hladne.

Slično njima, strastveni Ovnovi unose energiju u brak, ali njihova impulsivnost i nestrpljenje često dovode do sukoba. Žele rešenja odmah i teško tolerišu neslaganja, ali njihova nesigurnost može dodatno opteretiti vezu. Zanimljivo je da statistika pokazuje kako, na primer, brak između Ovna i Vage ima stopu razvoda od 28 procenata u prvih deset godina, što ukazuje da vatrena strast nije uvek dovoljna za opstanak.

Na drugoj strani zodijačkog kruga nalaze se znaci koji se smatraju idealnim materijalom za brak.

Rakovi su izuzetno porodično orijentisani, nežni i brižni i učiniće sve da njihov brak bude srećan i zdrav. Bikovi su najpouzdaniji znakovi, odani, strpljivi i šarmantni, uvek spremni da ulože trud, piše Nypost.