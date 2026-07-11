Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je da do zastoja u postupku "Svoj na svome" može doći ukoliko Agencija dostavi potvrdu u kojoj je greškom navedeno da objekat ima površinu zemljišta ispod objekta od nula kvadratnih metara.

Kako objašnjavaju iz Zavoda, takva potvrda ne može da bude sprovedena jer informacioni sistem katastra ne dozvoljava upis objekta ukoliko nije uneta površina zemljišta ispod njega.

Iz RGZ naglašavaju da vrednost koja se unosi u bazu podataka katastra ne može biti nula, zbog čega je neophodno da Agencija ispravi očiglednu grešku i dostavi novu potvrdu.

- U bazu podataka katastra nepokretnosti ne može se upisati objekat bez unosa površine zemljišta ispod objekta. Vrednost koja se unosi ne može biti 0. Neophodna je reakcija Agencije jer je reč o očigledno neispravnoj potvrdi. Čim dobije ispravnu potvrdu, Republički geodetski zavod će je sprovesti - saopštio je RGZ.

Zakon jasno propisuje proceduru

Iz Republičkog geodetskog zavoda podsećaju da Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima jasno propisuje da potvrde koje sadrže formalne ili tehničke nedostatke ne mogu biti sprovedene dok se utvrđene greške ne otklone.

Kako navode, čim nadležni organ dostavi ispravljenu potvrdu, RGZ bez odlaganja sprovodi upis u katastar.

Iz Zavoda ističu da ovim pojašnjenjem žele da razjasne da razlog za zastoj u ovakvim slučajevima nije postupanje katastra, već potreba da se prethodno isprave formalni nedostaci u dokumentaciji koju dostavljaju nadležni organi.

Izvor: Blic Biznis