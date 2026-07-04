Bračni par iz Brazila, koji nosi titulu najnižeg bračnog para na svetu, otvorio je vrata svog jedinstvenog doma u emisiji "Najekstremniji ljudi" na TLC-u i pokazao kako izgleda kuća u potpunosti prilagođena njihovim potrebama.

Oboje imaju patuljasti rast, a zajedno su visoki svega 188,5 centimetara, zbog čega je gotovo svaki detalj u njihovom domu izrađen po posebnoj meri.

Kvake na vratima postavljene su niže, prekidači za svetlo nalaze se na dohvat ruke, dok su kuhinjski elementi, radne površine i prostor za odlaganje spušteni kako bi im svakodnevne obaveze bile znatno jednostavnije.

Najveće promene doživela je kuhinja. Visoki viseći ormarići zamenjeni su fiokama i otvorenim policama, dok su sudopera i ploča za kuvanje spuštene tako da par može zajedno da priprema obroke bez ikakvih poteškoća.

– Sada dolazi najbolji deo kuhinje – sudopera – rekao je Baros kroz osmeh, ponosan što konačno može da pere sudove bez napora.

U kući se mogu videti i brojni drugi detalji prilagođeni njihovoj visini – lagane plastične stepenice, spuštena mašina za veš i kancelarijski nameštaj izrađen po meri.

Za Katjusiju, njihov dom predstavlja mnogo više od mesta za život.

– Kada izađemo iz kuće, mi moramo da se prilagodimo svetu. Ovde je obrnuto – ljudi koji nam dolaze prilagođavaju se nama. Zato je naš dom naše sigurno utočište – objasnila je.

Njihova ljubavna priča jednako je neobična kao i njihov dom. Upoznali su se preko interneta, a Katjusija je Paula u početku čak blokirala. Ipak, godinama kasnije pružila mu je šansu, nakon čega su započeli vezu koja je krunisana brakom u Londonu 2016. godine.

Posle osam godina ljubavi, zvanično su upisani u Ginisovu knjigu rekorda kao najniži bračni par na svetu, čime su preuzeli titulu od svojih sunarodnika iz Brazila.