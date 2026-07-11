Napetost na svetskom energetskom tržištu dodatno je porasla nakon nekoliko važnih odluka koje su u kratkom roku promenile očekivanja trgovaca i analitičara.

Pored novih poteza Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa Iranom, veliku pažnju privukla je i odluka Moskve da privremeno obustavi izvoz dizel goriva.

Kako prenosi mađarski list Világgazdaság (VG), ruske vlasti donele su ovu meru kako bi stabilizovale domaće tržište.

Odluka je zvanično saopštena tokom video-konferencije predsednika Rusije Vladimira Putina i potpredsednika ruske vlade Aleksandra Novaka.

Prema Novakovim rečima, cilj obustave izvoza jeste da se obezbedi stabilno snabdevanje domaćeg tržišta i spreče poremećaji u Rusiji.

Cene goriva odmah skočile

Mađarski mediji podsećaju da je Rusija drugi najveći svetski izvoznik dizel goriva, zbog čega je ova odluka izazvala ozbiljnu zabrinutost na međunarodnom tržištu energenata.

Reakcija tržišta usledila je gotovo odmah.

U Sjedinjenim Američkim Državama cena goriva porasla je za više od 13 odsto nakon objavljivanja ruske odluke, dok su veleprodajni fjučersi za dizel u Londonu skočili za 14 odsto i dostigli mesečni maksimum od 1.114 dolara po toni.

Dodatnu zabrinutost izaziva procena da na svetskom tržištu trenutno ne postoje dovoljni slobodni proizvodni kapaciteti koji bi mogli da nadoknade potpuni izostanak ruskog dizela.

Zbog toga pojedini zapadni analitičari ocenjuju da bi rast cena mogao da se nastavi i u narednom periodu.

Novi potezi SAD dodatno podigli tenzije

Situaciju je dodatno zakomplikovala odluka predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da prekine primirje između Vašingtona i Teherana, kao i da ukine privremena izuzeća od sankcija za iransku naftu.

Te odluke odmah su se odrazile na međunarodno tržište energenata i dodatno povećale neizvesnost među učesnicima na tržištu.

U osvrtu na posledice ruske odluke, mađarski novinari upozoravaju da bi rast cena mogao da se prelije i na evropsko tržište, uz procenu da bi građani Mađarske u narednom periodu mogli da se suoče sa poskupljenjem dizel goriva.

Izvor: Világgazdaság (VG)