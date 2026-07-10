Mala Cana je nakon završene komemoracije Andriji Bajiću, smogla snage da da kratku izjavu, te je objasnila da joj se ćerke pevača nisu javile. Cana tvrdi da je povredila činjenica što njene slike sa Andrijom nisu stavljene u salu, ali i da im sam Andrija mnogo toga nije oprostio.

-Majka mi se javila, htela je da dođe, ali nije mogla, zdravstveno nije dobro. Nije mogla da nađe nekoga da je doveze. Niko me nije zvao od porodice. To je moj život. Ni otac, ni sestra. Ne boli me to ipak. Ne boli me uopšte, jer ja tako živim godina. Nikad ne znam ništa, ne znam šta se desilo. Svako je imao šta da kaže, samo sam ja ćutala. Bila sam tu da dovezem, odvezem i tako - rekla je Cana, pa se osvrnula na ono što je videla na zidu na komemoraciji, kao i šta joj se nije svidelo:

-Ja bih ipak da sve to ostavim za neku drugu priliku jer sada želim dostojanstveno da se držim i da kao supruga Andrijina dostojanstveno izdržim ovo sve. Nisam ni videla ko je sedeo u prvom redu. Ćerke mi se nisu javile. Njima otac nije oprostio ništa. Ne bih volela da pričam, znate šta su mi uradile, on nije hteo da pređe preko svega toga i bilo mu je strašno - rekla je Cana za Alo.

Kada je pevanje u pitanju, smatra da verovatno neće nastavljati da se bavim time.

- Sada ni televizor ne palim! Telefon ne uzimam u ruke. Ne znam i ne mogu da odgovorim sada na to pitanje. Što se sahranie tiče, biće u Aleji. Zato sam se zahvalila predsedniku i svima koji su mi pomogli. Direktoru Sokoja, neće mi zameriti i drugi koji su urgirali. Hvala im, borila sam se jako i kada mi je ponestalo snage i kada sam videla da gubim, da ga ispratim dostojanstveno, skupila sam snage da se obratim tamo gde treba i gde je Andrija bio poštovan.

Nisam se plašila za svoju bezbednost, obezbeđenje je meni samo dodeljeno. Hvala im na tome, divni su i kulturni. Dali su mi snage da budem dostojanstvena i ništa ne kažem. Ono što mi je na slikama zasmetalo... Sve je to u redu, nisam pitana ni za šta, ali postoje naše slike. Mi smo 15 godina živeli zajedno i nismo se odvajali. Ne kažem da je trebalo da stoje samo naše slike, imali smo i mi priču i šalu, video koji sam mogla da prosledim, pa da puste kad je preživeo koronu. Ništa više ne bih govorila javno jer želim da se smirim i da sve ovo prođe.

Alo/ I. R.

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