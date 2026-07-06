Voditeljka Prve televizije Marije Savić Stamenić doživela je strašne uvrede u svojoj emisiji kada je jedan od njenih gostiju bio izuzetno direktan i surov.

Naime, nakon uvreda na račun voditeljke od strane Zdravka Ponoša, jedan od njenih gostiju nije mogao da prećuti.

- Bio je ovde moj gost, sedeo je tu na vašem mestu, odgovarao na pitanja... Vrlo je bio zadovoljan što je imao priliku da dođe u ovu emisiju - rekla je voditeljka Marija Savić Stamenić na početku razgovora.

"Pozvao bih ga na dvoboj"

Njen gost je brutalnim rečima opisao kako bi se suočuo sa čovekom koji je pokušao da uvredi voditeljku.

- Znate šta, ja sam staromodan čovek, Marija, možete reći da sam džentlmen starog kova. Da smo u prvoj polovini 19. veka, zbog uvrede koju je naneo na vaš račun, ja bih ga pozvao na dvoboj i to po ruskom principu, barijera 10 koraka, pa jedan od nas dvojice da ne izađe živ - rekao je gost, pa dodao:

- Dakle, za takve uvrede na vaš račun treba braniti čast. To je čovek koji nema časti kada se tako izražava i u tom smislu, to su sve bedne racionalizacije i napadi besa, čija funkcija racionalizacije i relevantnosti, beznačajnosti i nedostatka političkog... Prosto, sklonite se sa scene, pusitete talentovanije ljude da se bave politikom.

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