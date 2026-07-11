Glumica Mirka Vasiljević govorila je o razvodu od fudbalera Vujadina Savića i otkrila kako bi reagovala kada bi saznala da je njen suprug imao aferu, o čemu se i te kako priča.

Nakon toga se oglasila na društvenim mrežama i pokazala svoje novo izdanje.

Fotografisala se napolju, te pokazala ko joj pravi društvo.

- Svako na svoju stranu - napisala je Mirka, dok je na fotki vidimo sa kućnim ljubimcem, psom.

"Ako bi došlo do toga, sela bih da razgovaram"

Govoreći o razvodu Mirka je imala jasnu poruku.

- Nisam nikada o tome razmišljala, razmišljaću ako mi se to desi, ako je to tu ispred mene... Ne volim da unapred razmišljam o tim stvarima, povlači negativne stvari i nesigurnost samu sa sobom koju imamo, pa i ka tom partneru, pa i on nam deluje sumnjivo i onda živimo u agoniji bespotrebno. Ako bi došlo do toga, sela bih da razgovaram, ne bih imala ispod tepiha brda i planine - poručila je u emisiji "Male stvari".

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