Folk pevač Darko Lazić oglasio se na društvenoj mreži Instagram jednim srećnim, ali i jednim tužnim povodom. Naime, Darko je ćerkici čestitao rođendan, a poznato je da je je današnji datum njemu vrlo važan zbog toga što je na današnji dan rođen i njegov pokojni otac Milan.

Darko nije krio sreću zbog naslednice, a u komentarima na društvenim mrežama pratioci su pominjali i Milana, navodeći da je bio otac za primer.

- Srećan rođendan ljubavi tatina, da mi budeš uvek vesela i nasmejana. Živa bila - napisao je Darko u svojoj objavi, dok su se čestitke nizale.

Inače, poznata učesnica rijaliti programa, Laura Prgomet uhapšena je nedavno u Dubrovniku zbog incidenta u kojem je lomila stvari, izvestio je Dubrovački dnevnik, a u celu priču upleten je i Darko Lazić, za kog se pričalo da je bio u njenom društvu.

Pevačev PR tim je sve demantovao, iako se naširoko o svemu raspredalo na društvenim mrežama, a kasnije se oglasio i Darko.

- Tu devojku ne poznajem, prvi put je vidim - kratko je rekao Darko Lazić za Kurir.

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