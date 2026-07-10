Čuvena Daria Stanojević stekla je popularnost u rijalitiju "Farma", a njen ljubavni život je od tada intrigirao javnost. Međutim, mnogi i danas pamte kako je ostavila partnera nakon što je trebalo da naprave venčanje, pa je umesto veselja, usledio raskid.

Ona danas uživa u braku sa Spasojem Vujovićem sa kojim ima troje dece, a neretko objavljuje fotografije sa putovanja gde možemo videti kako danas izgleda.

Kako se naširoko pisalo, po izlasku sa "Farme", Dariu je tadašnji dečko Saša Đuričić iznenadio pred svima. On joj je kupio skupoceni automobil i zaprosio ju je skupim prstenom, međutim, pred venčanje je došlo do kraha ljubavi.

Danas Darija slovi za pravu lepoticu, a ako je suditi po komentarima koje joj pratioci pišu ispod fotografija na društvenim mrežama, nije se mnogo promenila u odnosu na vreme kada je bila u rijalitiju.

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