Ćerka modne dizajerke Sonje Vuksanović i pevača Željka Šašića, Sofija Šašić, poslednjih godina sve je aktivnija u svetu društvenih mreža, gde se uspešno gradi kao influenserka.

Zbog toga često putuje, a ovoga puta odlučila je da napravi predah na crnogorskom primorju, odakle je objavila fotografije sa luksuzne jahte.

Sofija je iskoristila odmor da se opusti, pa je najpre obelodanila fotografije u bikiniju, a zatim i kadrove u efektnoj, providnoj žutoj haljini.

Model koji je odabrala istakao je njen preplanuli ten, dok je kroj sa otvorom sa strane dodatno naglasio njen izgled.

Objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju pratilaca i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Nisam bahata, ali volim da trošim na sebe"

Inače, budući da se često komentariše njen način života i to što, prema mišljenju mnogih, uživa u luksuzu, nedavno je objasnila da sebe ne smatra bahatom osobom, već da jednostavno voli da sebi priušti ono što želi.

- Nisam bahata, ali volim da trošim na sebe kada mogu da priuštim ono što želim. Kada mi se nešto dopadne i kada odlučim da to kupim, cena me ne interesuje - kontatovala je ona.