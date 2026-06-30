Skoro svi sa estrade ovih dana spas od velikih vrućina traže na bazenima i morima. Međutim, čuveni pevač Zdravko Čolić nije među njima, pa je viđen kako se opušta u srpskoj prestonici, i to kraj reke.

Čola je otišao na Dunav, gde je u jednom restoranu uživao sa prijateljem.

Zdravko je nosio plavu košulju, a opuštali su se uz rashlađeno piće.

Čola je odlučio da iskoristi ovaj vreli, letnji dan kako bi pobegao iz gradske gužve, te je na plus 40 stepeni bio u debelom hladu.

Posebno iznenađenje za Zdravka za njegov 75. rođendan

Čoli su, podsetimo, najmiliji nedavno priredili neodoljivo iznenađenje koje je pevač podelio na svom Instagram nalogu.

Zdravko je sa prijateljima i porodicom uživao u rođendanskoj proslavi, a u jednom trenutku su devojčice iz plesne škole, obučene kao balerine zapevale Čolin hit: "Pusti pusti modu".

One su spremile i koreografiju, a Zdravko je ne skidajući osmeh ispratio svaki njihov korak prepun ponosa i pružio im podršku.

Kasnije ih je izgrlio i javno im se zahvalio.

Kako je ovo izgledalo pogledajte iznad.

Alo/Telegraf

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