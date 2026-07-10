Tri dana od smrti legendarnog Andrije Bajića biće ispunjena želja njegovih naslednica, te će tako pevač biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, a ovu vest potvrdila je njegova supruga Mala Cana.

Kako kaže, još uvek nije poznat termin sahrane, ali je potvrđeno da će Andrija Bajić počivati u Aleji zaslužnih građana.

Mala Cana je istakla da nema podršku svoje porodice i da je nikada nije imala.

- Majka mi se javila, htela je da dođe, ali nije mogla, nije bila dobro zdravstveno. Nije imao ko da je doveze, niko me nije zvao od porodice. Ni otac, ni sestra. Ne boli me to, to je moj život. Tako živim godinama. Nikad ja ne znam ništa, svako ima nešto da kaže, samo sam ja ćutala. Želim da se držim dostojanstveno. Nisam videla ko je sve sedeo u prvom redu, njegove ćerke mi se nisu javile - rekla je Mala Cana na samom početku.

- Lično sam se zahvalila predsedniku i svima koji su mi pomogli, direktoru SOKOJ-a, da ne zaboravim. Svima koji su urgirali da se sahrani u Aleji, hvala im. Borila sam se jako, i kad mi je ponestalo snage i kad sam videla da gubim, htela sam da ga ispratim dostojanstveno - istakla je Cana.

Došla u pratnji obezbeđenja

Udovica je na ispraćaj došla u pratnji komšija, ali i obezbeđenja, koji se nisu odvajali od nje.

- Došla sam u pratnji obezbeđenja, nisam ih ja angažovala, to su mi obezbedili, oni su divni i kulturni, dali su mi snage da ništa ne kažem. To što mi je zasmetalo na fotografijama, sve je to u redu. Ja nisam pitana ni za šta, ali postoje naše slike, mi smo 15 godina živeli zajedno, nismo se odvajali. Nisam rekla da treba da budu samo naše slike, ali imali smo i mi priču i šalu, mogla sam i ja da prosledim video, pa da puste. Želim da se smirim i da sve ovo prođe i da svog supruga dostojanstveno ispratim, ne zanima me niko. Ja samo hoću da odem po vtoje stvari i da više nikada ne uđem u tu kuću - rekla je Cana.

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