Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina Dražić izjavila je da je ova institucija centralno mesto stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi, sa ciljem da unapredi kvalitet usluga koje građani dobijaju od državnih organa.

- Nacionalna akademija za javnu upravu je centralna institucija stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije. Mi smo mesto učenja, profesionalnog razvoja i razmene znanja. Zahvaljujući radu Akademije javni službenici kontinuirano unapređuju svoja znanja i veštine, prate promene propisa i savremene standarde u radu sa građanima. Građanin je u centru svega što radimo i upravo je njegovo zadovoljstvo naš najvažniji cilj - rekla je Dražić.

Akademija otvorena i za građane

Ona je istakla da je od 1. januara 2026. godine Akademija otvorila svoje programe i za građane i privredu.

- Želimo da doprinesemo jačanju znanja i veština u celom društvu. Srbija se od 2012. godine razvija u svim oblastima, a naši ljudi moraju da prate taj razvoj kako bi uspeh države bio dugoročan i održiv. Živimo u vremenu brzih promena i neophodno je da svi konstantno učimo i usavršavamo se - navela je.

Dodala je da predavači Akademije dolaze iz reda iskusnih stručnjaka koji dobro poznaju sistem i konkretne izazove u radu.

"Bez Vučićeve podrške uprava bi ostala u prošlom veku"

Govoreći o reformi javne uprave, Dražić je ocenila da modernizacija ne bi bila moguća bez podrške predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Da nije bilo želje i podrške predsednika Vučića, uprava u Srbiji bi ostala na nivou prošlog veka. Upravo je predsednik Vučić smatrao da je neophodna modernizacija i profesionalizacija javne uprave kako bi svaki građanin bio zadovoljan uslugama svoje države. Politika da su građani razlog zbog kojeg sve radimo ostala je temelj svega što radimo - rekla je Dražić.

Fokus na digitalizaciji i veštačkoj inteligenciji

Na pitanje koje su obuke danas najvažnije, Dražić je izdvojila komunikacione veštine, digitalnu pismenost, razumevanje savremenih tehnologija i veštačke inteligencije, finansijsko poslovanje, organizaciju vremena i razvoj liderskih sposobnosti.

Istakla je da Akademija sprovodi programe u čak 35 oblasti stručnog usavršavanja.

Govoreći o budućnosti, navela je da je inovativnim programom definisan razvoj Akademije do 2030. godine, uz jačanje digitalnih platformi, onlajn učenja i saradnje sa univerzitetima i međunarodnim organizacijama.

- Naš cilj je da Akademija ostane pouzdan oslonac svim građanima koji žele da uče, usavršavaju se i doprinesu razvoju Srbije - zaključila je Marina Dražić.

(Novosti)