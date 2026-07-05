Pevačica Marina Visković ponovo je podigla temperaturu na društvenim mrežama serijom provokativnih i veoma intrigantnih objava sa svojim partnerom, za kog se navodi da je milioner.

Najveću pažnju privukla je crno-bela fotografija na kojoj pevačica u strasnom zagrljaju pozira sa svojim izabranikom, dok je pažljivo odabran kadar stvorio utisak da je na fotografiji gotovo bez odeće.

Marina Visković objavila provokativne fotografije sa dečkom

Ove objave izazvale su veliku reakciju na Instagramu, a njeni pratioci ne prestaju da komentarišu njen izgled i snažnu hemiju koja, kako navode, "pršti" između njih dvoje.

Pevačica progovorila o ljubavi

Iako često prikazuje detalje svog luksuznog života, Marina i dalje uspešno krije identitet svog izabranika od očiju javnosti.

Ipak, nedavno je otvorila dušu i priznala koliko je zaljubljena.

- Ljubav ima veliki uticaj na to kako se osećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vreme, na pravom mestu - izjavila je pevačica.