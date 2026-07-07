Pevačica Loren Benet, članica grupa Paradiso Girls i G.R.L. i učesnica u velikom svetskom hitu "Party Rock Anthem" grupe LMFAO, preminula je u 37. godini.

Tužnu vest potvrdile su njene bivše koleginice iz grupe G.R.L., koje su se od nje oprostile emotivnom porukom na društvenim mrežama.

- Sa velikom tugom delimo vest o smrti naše voljene Loren. Srca su nam slomljena i ne možemo ni da izrazimo koliko nam je značila. Zauvek ćemo čuvati ljubav, smeh i bezbrojne uspomene koje nam je podarila. Njena predivna duša dotakla je toliko mnogo života i neizmerno će nam nedostajati, dok će u našim srcima ostati zauvek voljena. Počivaj u miru, draga Loren. Uvek ćeš biti u našim srcima. Tvoje devojke, Em, Taš i P.

Ko je bila Loren?

Loren Benet bila je deo ženske grupe Paradiso Girls, koja je osnovana 2007. godine i bila potpisana za izdavačku kuću Interscope Records. Grupa je imala pet članica iz različitih zemalja, a nakon nekoliko singlova prestala je sa radom 2010. godine.

Nakon toga Loren je nastavila da gradi muzičku karijeru, a sarađivala je sa brojnim poznatim imenima, među kojima su CeeLo Green, Robin Antin i LMFAO.

Najveću svetsku prepoznatljivost donela joj je saradnja sa grupom LMFAO na pesmi "Party Rock Anthem" iz 2011. godine, koja je postala jedan od najvećih hitova tog perioda i zauzela prvo mesto na muzičkim listama u SAD i Velikoj Britaniji.

Kasnije je bila članica grupe G.R.L., koja je ostvarila uspeh hitom "Ugly Heart", a sastav se 2015. godine raspao nakon smrti članice Sajmon Betl.

Loren Benet je tokom karijere radila i na solo projektima, objavila singlove "I Wish I Wish" i "Hurricane", a 2017. godine je sa bratom Rajanom osnovala muzički duo BENNETT, koji je se bavio folk, kantri, bluz i rok muzikom.

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