Svet se oprašta od jedne od najprepoznatljivijih rok pevačica svih vremena, koja je bila poznata po svom promuklom glasu i velikim hitovima iz 1970-ih i 1980-ih.

Iako je Boni Tajler tokom decenija snimila brojne hitove, među kojima su "It's a Heartache" i "Holding Out for a Hero", upravo je "Total Eclipse of the Heart" ostala njen najprepoznatljiviji muzički zaštitni znak.

Objavljena 1983. godine, ova pesma nije bila samo najveći hit u njenoj diskografiji, već i jedna od najpoznatijih moćnih balada osamdesetih godina.

Spoj teatralnog autorskog stila Džima Stajnmana i prepoznatljivog, promuklog glasa Boni Tajler stvorio je pesmu punu emocija i drame koja ni više od četiri decenije kasnije ne gubi na popularnosti.

"Total Eclipse of the Heart" bio je vodeći singl sa njenog petog studijskog albuma "Faster Than the Speed of Night". Iako se danas najčešće doživljava kao velika ljubavna balada, pesma koja kroz motive tame, čežnje i emotivne iscrpljenosti donosi mnogo dublju i snažniju priču.

Uspeh je bio spektakularan. Pesma je zauzela prvo mesto britanske liste singlova Official UK Singles Chart, gde se na vrhu zadržala dve nedelje, dok je među 100 najpopularnijih singlova provela ukupno 16 nedelja. Istovremeno je osvojila i američko tržište, stigavši do prvog mesta Billboard Hot 100 liste, na kojem je ostala četiri nedelje.

"Total Eclipse of the Heart" postala je najveći hit u karijeri Boni Tajler. Bila je peti najprodavaniji singl u Velikoj Britaniji tokom 1983. godine, dok ju je američki Billboard uvrstio među najveće hitove te godine. Procenjuje se da je širom sveta prodato više od šest miliona primeraka singla.

Veliki uspeh doneo joj je i prestižno priznanje u vidu nominacije za nagradu Gremi. Godine 1984. Boni Tajler bila je nominovana za najbolju žensku pop vokalnu izvedbu upravo za pesmu "Total Eclipse of the Heart", dok je album "Faster Than the Speed of Night" iste godine bio nominovan u kategoriji za najbolju žensku rok vokalnu izvedbu.

Zbog naslova i stihova koji prizivaju sliku pomračenja, pesma se redovno vraća u centar pažnje tokom velikih astronomskih događaja. Tako je ponovo postala globalni hit na striming platformama za vreme pomračenja Sunca 2017. i 2024. godine.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se 21. avgusta 2017, kada je Boni Tajler pesmu izvela uživo na kruzeru kompanije Royal Caribbean, upravo u trenutku kada je potpuno pomračenje Sunca bilo vidljivo iznad Sjedinjenih Američkih Država.

Boni Tajler je tokom svoje duge karijere ostavila niz nezaboravnih hitova. Među njima su It's a Heartache (1977) – veliki međunarodni hit koji je dostigao vrhove top-lista, kao i pesma Holding Out for a Hero (1984) – kultna pesma iz filma Footloose, često korišćena u filmovima, serijama i reklamama, i pesme Lost in France (1976) i Have You Ever Seen the Rain (1983).

Ipak, "Total Eclipse of the Heart" je ostala je pesma po kojoj će je publika širom sveta zauvek pamtiti.