Regionalna muzička scena ostala je bez jednog od svojih velikana. Pevač, kompozitor i jedan od osnivača legendarnog dua „Braća Bajić“, Andrija Bajić, preminuo je u 89. godini na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu nakon duge i teške bolesti.

Vest o njegovoj smrti rastužila je porodicu, prijatelje, kolege i brojne ljubitelje narodne muzike, koji se opraštaju od umetnika čije su pesme obeležile više generacija.

Bajić je poslednjih nedelja vodio tešku zdravstvenu bitku, a tik nakon što se njegovo stanje posle moždanog udara privremeno stabilizovalo, došlo je do novog pogoršanja i infekcije, zbog čega je ponovo hospitalizovan. Iako su lekari danima pokušavali da mu spasu život, izgubio je životnu bitku. Od njega se potresnim rečima oprostila supruga, pevačica Mala Cana, koja je kroz suze potvrdila tužnu vest.

U Jabučju, rodnom selu pokojnog Andrije Bajića, ime braće Bajić i danas se izgovara sa posebnim poštovanjem. Upravo ovde počela je životna i muzička priča Andrije i Tomislava Bajića, čuvara srpske izvorne pesme i autora melodija koje su odavno prerasle vreme i postale deo narodnog blaga.

Odrastali su uz zvuke frule, narodne pesme i običaje svog kraja, a upravo su ti prizori kasnije postali nepresušan izvor inspiracije za stvaralaštvo koje je ostavilo neizbrisiv trag u srpskoj muzici.

- Ovde su pevali Andrija i Toma. Jabučje je bilo ponosno na njih. Uveseljavali su sve. Andrija je bio miljenik žena, Toma stidljiviji. Čuli smo sve i čitali na mrežama, žao nam je zato što je preminuo - rekle su komšije.

Oni su pomenuli i njegovu izabranicu Malu Canu, za koju kažu da je nikada nisu videli u njegovom rodnom kraju.

- Mala Cana ovde nije dolazila. Nikada ih nismo ovde sreli zajedno. Niko ga nije osuđivao zbog razlike u godinama i te veze. Andriju ovde godinama nismo sretali - rekao je komšija Radovan.

Njegove reči potvrđuju koliko je Andrija Bajić ostao upamćen među svojim zemljacima. Za njih nije bio samo poznati pevač i autor brojnih hitova, već pre svega čovek iz njihovog sela.

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