Komemoracija Andrije Bajića održaće se 10. jula u velikoj sali MTS dvorane u 14 časova, a ovaj čin je u organizaciji SEMUS-a.

I dalje nije poznato kada će biti održana sahrana budući da se čeka sva potrebna dokumentacija.

Podsetimo, pevač, kompozitor i jedan od osnivača legendarnog dua „Braća Bajić“ Andrija Bajić preminuo je u 89. godini na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu nakon teške bolesti. Vest o njegovoj smrti rastužila je ljubitelje narodne muzike, kao i porodicu, prijatelje i brojne kolege, koji su se oprostile od umetnika čije su pesme obeležile više generacija.

Bajić je poslednjih nedelja vodio tešku zdravstvenu bitku, a tik nakon što se njegovo stanje posle moždanog udara privremeno stabilizovalo, došlo je do novog pogoršanja i infekcije, zbog čega je ponovo hospitalizovan. Iako su lekari danima pokušavali da mu spasu život, izgubio je životnu bitku. Od njega se potresnim rečima oprostila supruga, pevačica Mala Cana, koja je kroz suze potvrdila tužnu vest

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