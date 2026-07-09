Pevačica Mala Cana otišla je iz kuće u Devojačkom bunaru u kojoj je živela sa pevačem Andrijom Bajićem, koji je preminuo pre dva dana u 88. godini, a njeno stanje je sve gore.

Ni nekoliko dana nakon smrti legendarnog pevača Andrije Bajića drama u njegovom domu se ne stišava, a Mala Cana trenutno nije u kući u kojoj je živela.

Kako je otkrila, trenutno se oseća gore neko ikada.

- Ne mogu da govorim, ne osećam se fizički dobro - rekla je Mala Cana.

Mala Cana išla u manastir

Pevač Andrija Bajić (89) preminuo je na VMA usled teške bolesti, a njegova supruga Mala Cana se ne oporavlja od teškog gubitka.

Pred kamerama je otkrila da je radila sve kako bi pomogla svom voljenom, te se nedavno i u manastiru molila za Andrijino zdravlje.

- Išla sam u manastir Tumane da se molim za njegovo zdravlje. Tamo su mi dali svesku koju sam stavila pored njegove glave. Konačila sam u manastiru kako bih bila na jutarnjoj liturgiji i rekli su mi da će se moliti za njega narednih 40 dana - rekla je Cana vidno slomljena.

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