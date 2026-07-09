Ćerke pokojnog Andrije Bajića su ovih dana u centru pažnje javnosti, a Mala Cana tvrdi da su u jako lošim odnosima, iako porodične fotografije dokazuju suprotno.

Dok njegova udovica, 41 godinu mlađa pevačica Mala Cana, javno tvrdi da su je Andrijine naslednice maltretirale i fizički i psihički, objave na društvenim mrežama bacaju potpuno drugačije svetlo na ovu porodičnu dramu.

U centru pažnje javnosti ovih dana našle su se Jelena i Milica, Bajićeve ćerke, koje Cana direktno označava kao glavne aktere sukoba i nasilja koje se, prema njenim rečima, odvijalo čak i u bolničkim danima pokojnog pevača. Bajić pored njih ima i još jednu ćerku, Snežanu.

Na fotografijama koje je Bajić pre smrti objavio na svom Instagram profilu vide se dve plavokose dame, Snežana i Jelena, u opuštenom, porodičnom ambijentu sa Andrijom.

Iako Cana u svojim potresnim ispovestima tvrdi da su odnosi između nje, njenog supruga i njegovih ćerki bili ispunjeni pritiscima i netrpeljivošću, Instagram objave samog para govore suprotno.

Andrija i Cana su delovali kao srećan par, ali i prihvaćen od strane ćerki, a porodični kadrovi u kojima su učestvovale i njegove ćerke ostavljaju utisak harmonije, a ne dugogodišnjeg sukoba o kojem Cana sada govori.

Mala Cana išla u manastir

Pevač Andrija Bajić (89) preminuo je na VMA usled teške bolesti, a njegova supruga Mala Cana se ne oporavlja od teškog gubitka.

Pred kamerama je otkrila da je radila sve kako bi pomogla svom voljenom, te se nedavno i u manastiru molila za Andrijino zdravlje.

- Išla sam u manastir Tumane da se molim za njegovo zdravlje. Tamo su mi dali svesku koju sam stavila pored njegove glave. Konačila sam u manastiru kako bih bila na jutarnjoj liturgiji i rekli su mi da će se moliti za njega narednih 40 dana - rekla je Cana vidno slomljena.

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