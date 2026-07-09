Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, suočila se sa velikim gubitkom nakon što je preminuo njen 41 godinu stariji suprug Andrija Bajić.

Sa suzama u očima Mala Cana je progovorila o Andrijinim poslednjim danima života, neostvarenoj želji da sa njim ima dete, ali i odnosu sa njegovim ćerkama, koje su, kako ona tvrdi, jedva čekale da joj vide leđa, te da izađe iz kuće u kojoj je živela sa Andrijom.

Mala Cana je sve vreme tokom razgovora držala Bajićevu fotografiju u ruci, ljubila je i plakala, govoreći o neostvarenoj želji da sa Andrijom ima dete.

- To je najlepši deo mog života koji sam imala od kada sam se rodila. Teško mu je bilo da ja ostanem bez dece i govorio je da je to velika žrtva da ja nemam decu. Mi smo razgovarali sa doktorom i on je rekao da nije problem da pokušamo, ali zbog njegovih godina dete ne bi možda bilo zdravo. Međutim, ja sam mu rekla da je to moje dete. Onda je meni je on rekao u jednom momentu: “Znam, dušo, to bi bilo dobro. Voleo bih”. I stvarno je voleo. Uvek smo se šalili. Govorila sam mu: “Ti ćeš znati da je tvoje čim uzme frulu da svira.” On je meni rekao: “Dušo, i ovako ti život nije bio lak i već si izgubila jednu bebu, veliki je rizik da se rodi dete, a nije zdravo”. Da on ne bi mogao da podnese da taj takav teret ja nosim. Prihvatila sam ga takvog kakav jeste, da on, hvala Bogu, ima porodicu koju sam ja poštovala i do samog momenta njegove smrti. Čak ni sad nisam rekla nijednu pogrdnu reč za njih, niti ću reći, sem istinu kako smo živeli.

Cana je istakla da nakon smrti supruga nije u kontaktu sa njegovim ćerkama.

- Ne, ja sam sad sama. Nisam kod kuće, jer teško mi je da idem tamo gde nema njega. Sedim ovde kod moje kume, držim njegovu fotografiju i plačem. Hoću da ga ožalim sama. Svi viču: “Nemoj da plačeš. Nije dobro za tebe, nije za zdravlje dobro.” A kad je dobro, a kad treba? Držim njegovu forografiju i ljubim je stalno. Gledam. To mi je sve što mi je ostalo.

Mala Cana išla u manastir

Pevač Andrija Bajić (89) preminuo je na VMA usled teške bolesti, a njegova supruga Mala Cana se ne oporavlja od teškog gubitka.

Pred kamerama je otkrila da je radila sve kako bi pomogla svom voljenom, te se nedavno i u manastiru molila za Andrijino zdravlje.

- Išla sam u manastir Tumane da se molim za njegovo zdravlje. Tamo su mi dali svesku koju sam stavila pored njegove glave. Konačila sam u manastiru kako bih bila na jutarnjoj liturgiji i rekli su mi da će se moliti za njega narednih 40 dana - rekla je Cana vidno slomljena.

Alo/Blic

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