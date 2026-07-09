Pevačica Mala Cana napustila je porodični dom u Devojačkom Bunaru, gde je godinama živela sa suprugom, pevačem Andrijom Bajićem, koji je preminuo 7. jula u 88. godini života nakon teške bolesti.

Datum i vreme sahrane još uvek nisu zvanično saopšteni, a očekuje se da će porodica narednih dana doneti odluku o poslednjem ispraćaju. Brojne kolege, prijatelji i poštovaoci opraštaju se od Andrije Bajića, ističući njegov doprinos narodnoj muzici i bogatu karijeru koja je trajala decenijama.

- Kod kume sam, ne mogu da govorim, ne osećam se fizički dobro - rekla je Mala Cana na pitanje da li je ostala u kući Bajića.

Na pitanje za li joj je neko javio kada je sahrana, Cana je vidno tužna samo izgovorila:

- Ništa mi niko nije javio, još se ništa ne zna - rekla je pevačica.

Alo/Telegraf

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