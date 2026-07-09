Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su u sredu A. P. (21) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, nakon što je, prema navodima istrage, u jutarnjim časovima napravio haos u naselju Nova Galenika.

Kako se sumnja, osumnjičeni je na parkingu oštetio veći broj parkiranih automobila i motocikala.



Prema dosadašnjim saznanjima, sumnja se da je on lomio stakla na vozilima, čupao retrovizore i pričinio značajnu materijalnu štetu vlasnicima, zbog čega su građani slučaj prijavili policiji.

Brzom intervencijom policijskih službenika A. P. je identifikovan i uhapšen, a protiv njega je podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje. Tokom pretresa stana koji koristi, policija je pronašla i opojnu drogu, zbog čega će protiv njega biti preduzete i zakonom propisane mere u vezi sa pronađenim narkoticima.

Prema informacijama iz istrage, postoji sumnja da je osumnjičeni u trenutku kada je uništavao tuđu imovinu bio pod dejstvom opojnih droga, što će biti predmet daljih provera i veštačenja.

Istragu o ovom slučaju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će nakon prikupljanja svih dokaza odlučiti o daljim koracima i eventualnoj pravnoj kvalifikaciji svih radnji koje se osumnjičenom stavljaju na teret.

(Telegraf)