Vesna Vukelić Vendi supruga Branimira Banjca godinama krije od javnosti, a kako kaže, to radi kako bi zaštitila privatnost svoje porodice.

Branimir Banjac je bivši fudbaler OFK Beograda, a sa Vesnom je u braku od 2001. godine. Imaju ćerku Nikoletu, a pevačica ih oboje ljubomorno čuva od očiju javnosti.

Iako Vendi nikada u javnosti ne govori o porodici, otkrila je gostujući u jednoj emisiji mali deo njihove intime.

- Totalno smo različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u poimanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene - rekla je Vendi.

"Intima nije za publiku"

Otkrila je i zbog čega nikada javno ne priča o suprugu i ćerki.

- Krijem ga jer mi je neumesno da se priča o privatnom životu, ja ne pričam ni o mojoj ćerki. Evo pogledajte Čolu, on ne želi svoju ženu da eksponira. Intima nije za publiku. To je segment mene koji ne pripada javnosti - rekla je Vendi za Hype.

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