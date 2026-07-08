Pevačica Mala Cana teško se nosi sa gubitkom partnera pevača Andrije Bajića koji je preminuo u 88. godini života, 7. jula.



Pevačica je u društvu dvoje najbližih prijatelja otišla na VMA po telo supruga, gde se susrela sa njegovim naslednicama, a već danima se spekuliše o narušenim porodičnim odnosima.





Supruga pokojnog pevača otkrila je sada da se ne oseća dobro, te da nakon identifijacije tela, čeka dalju proceduru.

- Nisam zakazala sahranu. Kad to uradim, znaće se sve. Nisam videla ćerke. Ove papire su pokušale da mi uzmu, ali verovatno i telo. Moralo je sve da mi se vrati jer sam ja zakonski njegova žena. Ne želim da komentarišem, meni niko od njih nije rekao reč... Samo je njegov zet prišao i pitao moje prijatelje kako su - govorila je Cana za Kurir i dodala:



- Sada mi ostaje da ga dostojanstveno sahranim. Voleo je Srbiju, muziku, ceo svet. Zbog svega toga i njegovog stvaralaštva, moram da uradim sve što mogu. Svi kažu da sam mu produžila život, neko bi na to rekao: "Hvala", a ja kažem: "Nisam ja, Bog je". Ćerkama je sve dao, evo sad im je i dušu dao. Nisam ni videla kada su prošle, pričala sam telefonom... Niko mi nije prišao.

Alo/Kurir

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