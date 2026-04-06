Pevačice Zorica Marković i Vesna Vukelić Vendi svojevremeno su se posvađale usred emisije nakon što su izašle iz rijalitija Farma, a haos je eskalirao do te mere da su na kraju letele i stolice, što je šokiralo i prisutne u studiju, ali i gledaoce kraj malih ekrana.

Zorica je sačekala Vendi u studiju nakon što su imale brojne svađe tokom boravka u rijalitiju i zatvorenom prostoru, želeći da joj se osveti jer u spoljnjem svetu nije mogla da ima fizički kontakt.

Dok je sedela u studiju i razgovarala sa voditeljkom Dušica Jakovljević, Markovićeva ju je polila vodom, što je navelo pevačicu da odmah skoči i počne da je juri.

U jednom trenutku, gađala ju je stolicom, a Dušica je pokušala da je spreči. Srećom, Vendi je omašila, jer je Markovićeva počela da beži kada je videla šta se sprema.

Nakon toga usledio je verbalni sukob, koji se ubrzo smirio, a Jakovljevićeva je bila vidno uznemirena zbog ovog okršaja.