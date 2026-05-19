Vesna Vukelić Vendi godinama uspešno čuva privatni život daleko od očiju javnosti, a svog supruga Branimira Banjca gotovo nikada ne eksponira u medijima.

Kako je više puta isticala, razlog za to je želja da zaštiti privatnost svoje porodice i sačuva intimu od javnosti.

Branimir je nekadašnji fudbaler OFK Beograd, a sa Vesna Vukelić Vendi je u braku od 2001. godine.

Zajedno imaju ćerku Nikoletu Banjac, koju pevačica, baš kao i supruga, ljubomorno čuva od medijske pažnje.

Iako retko govori o porodičnom životu, Vendi je jednom prilikom, gostujući u jednoj emisiji, otkrila mali deo njihove intime.

- Totalno smo različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u poimanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene - istakla je Vukelićeva.

Pevačica je potom objasnila zbog čega nikada javno ne govori o suprugu i ćerki.

- Krijem ga jer mi je neumesno da se priča o privatnom životu, ne pričam ni o mojoj ćerki. Evo pogledajte Čolu, on ne želi svoju ženu da eksponira. Intima nije za publiku. To je segment mene koji ne pripada javnosti - izjavila je svojevremeno za Hype.