Ćerka pevačice Vesna Vukelić Vendi, Nikoleta Banjac, nedavno je uspešno završila studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ponosna majka nije krila emocije, pa je trenutke sa svečane dodele diploma objavila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Fotografija majke i ćerke, praćena emotivnom porukom, izazvala je brojne reakcije i čestitke.

Nikoleta važi za veoma lepu i uspešnu mladu devojku, a Vendi često ističe da joj je upravo ćerka najveći životni ponos.

-U ovim slikama sa dodele diploma stalo je sve, godine truda, podrške i ljubavi. Moja ćerka, moj najveći dar od Boga, na dodeli diploma. Mama zauvek ponosna -napisala je Vendi u opisu objave.

Progovorila o suprugu

Podsetimo, Vesna Vukelić Vendi godinama je u skladnom braku sa bivšim fudbalerom OFK Beograda, Branimirom Banjcem.

Iako supruga retko pokazuje u javnosti, pevačica je jednom prilikom govorila o njihovom odnosu i objasnila zbog čega privatni život drži daleko od očiju javnosti.

-Mi smo totalno različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u poimanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene - rekla je Vendi.

Potom je otkrila zbog čega ne govori javno o suprugu i ćerki.

- Krijem ga jer mi je neumesno da se priča o privatnom životu. Ja ne pričam ni o svojoj ćerki. Evo, pogledajte Čolu, ni on ne želi da eksponira suprugu. Intima nije za publiku. To je deo mene koji ne pripada javnosti - izjavila je Vendi za Hype.

Rođena je 25. novembra 1971. godine u Beogradu. Poznata je kao pevačica, književnica, televizijska ličnost i nekadašnja manekenka. Karijeru je započela kao erotska manekenka, nakon čega je ostvarila glumački debi u filmu „Dama koja ubija“ iz 1992. godine.

Postala "kraljica vašari"

Kasnije se posvetila muzičkoj karijeri i tokom godina objavila pet studijskih albuma.

Posebnu popularnost stekla je nastupima na Šabačkoj čivijadi, zbog čega su je mediji često nazivali "Kraljicom vašara".

Vendi je poznata i po brojnim televizijskim angažmanima, naročito po učešću u rijaliti programima Farma, Veliki brat i Parovi.

Tokom karijere često je privlačila pažnju javnosti provokativnim izgledom, nastupima i komentarima o poznatim ličnostima.

Ipak, uprkos imidžu koji godinama prati njenu javnu scenu, Vendi sebe predstavlja kao veoma duhovnu osobu i često govori o religiji i veri.

Romansa sa političarem

Godine 1991. bila je u vezi sa tadašnjim predsednikom Srpske radikalne stranke, Vojislavom Šešeljem.

U javnosti se prvi put pojavila 1992. godine u emisiji Milovan Ilić Minimaks, nakon pobede na takmičenju za Mis dekoltea Jugoslavije.

-Vendi će svojim atributima uvek nadmašiti sve koleginice sa estrade - konstatovao je tada Minimaks.