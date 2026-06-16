Vesna Vukelić Vendi godinama uspešno čuva privatni život daleko od očiju javnosti, a svog supruga Branimira Banjca gotovo nikada ne eksponira u medijima.

Kako je više puta isticala, razlog za to je želja da zaštiti privatnost svoje porodice i sačuva intimu od javnosti.

Branimir je nekadašnji fudbaler OFK Beograd, a sa Vesna Vukelić Vendi je u braku od 2001. godine.

Misterija dugogodišnjeg braka pevačice i bivšeg sportiste

Zajedno imaju ćerku Nikoletu Banjac, koju pevačica, baš kao i supruga, ljubomorno čuva od medijske pažnje.

Iako retko govori o porodičnom životu, Vendi je jednom prilikom, gostujući u jednoj emisiji, otkrila mali deo njihove intime.

- Totalno smo različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u poimanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene - istakla je Vukelićeva.

Potom je objasnila zbog čega nikada javno ne govori o suprugu i ćerki.

- Krijem ga jer mi je neumesno da se priča o privatnom životu, ne pričam ni o mojoj ćerki. Evo pogledajte Čolu, on ne želi svoju ženu da eksponira. Intima nije za publiku. To je segment mene koji ne pripada javnosti - izjavila je svojevremeno za Hype.

Zaspala za volanom, sekunde je delile od tragedije

Svojevremeno je otkrila da je bila na ivici života kada se vraćala sa jednog nastupa iz Loznice.

Kako je istakla, tada je zaspala za volanom, a tvrdi da ju ju sigurne smrti spasao glas anđela.

- Vraćajući se iz jedne diskoteke u Loznici zaspala sam za volanom na auto-putu, iako mi se čak nije spavalo, što je veoma neobično. Pre toga nikoga nije bilo na putu, ja sam zaspala i od jednom se na putu pojavio jedan crni audi kao zver koju ja u tom trenutku nisam videla. Kako sam zaspala, skrenula sam na levu stranu, onda sam čula glas koji mi je rekao smireno, bez panike: " Vesna , probudi se" - počela je ona, pa nastavila:

- U tom trenutku sam otvorila oči i videla auto koji je išao pravo ka meni i samo sam skrenula desno i probudila se iste sekunde... Nisam znala da li da plačem od sreće, da li da vrištim, zahvaljivala sam se Bogu što sam izbegla zamku koja mi je bila spremljena. - prisetila se.

Pevačica ne zna ko joj se obratio u presudnom momentu, ali je sigurna da je u pitanju Božji glasnik.

- Ne znam koj je bio taj glas, da li je to bio moj anđeo čuvar, Vasilije Ostroški ili Sveti Đorđe, ali sigurna sam da je to bio moj zaštitnik po Božijoj direktivi. Izbegla sam sudar, sve se dešavalo u stotinkama, a Bog će mi otkriti kad dođe vreme ko me je spasao - ispričala je za Hype.