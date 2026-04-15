Pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana nedavno je ogolila dušu o veoma teškom periodu života.

Njen suprug je jedno vreme usled problema sa kičmom bio prikovan za krevet, te je pevačica bila u iskušenju da otkaže sve nastupe i bude sa sinom, koji je tada imao godinu dana.

Ovo je uticalo i na Ćanino zdravlje, te joj je tada proradila štitna žlezda.

- Bilo mi je jako teško kada je moj sin imao godinu i pet meseci. Moj suprug ima problem sa kičmom, diskus herniju. Desilo se da smo bili kod Novice Uroševića sa jednim mojim kolegom i bilo je dovoljno da kine ili da se nešto cimne i samo se "složio" na pod. Hitna je došla po njega - rekla je Ćana.

"Mogao je da ostane invalid"

Kako je dodala, njemu je bilo zabranjeno da se pomera, jer bi svaki pokret mogao da bude koban za njega.

- Doktor mi je rekao da može da postane invalid ako bilo koji pokret napravi. Kući su dolazili da mu daju injekcije. Baš sam se uplašila, dete malo, on nepomično leži, a ja moram u Australiju - dodala je Ćana.

"Doživela sam veliki stres"

Kako pevačica navodi, pokušala je da otkaže nastup, ali je jednim pozivom ukapirala da je to neizvodljivo.

- Zvala sam čoveka koji mi je iz Australije poslao avans da ja budem sigurna u to, rekla sam mu: "Platiću ti duplo samo me oslobodi da ne dolazim". Odgovara mi on: "Bolje me ubij". Ja sam platio sale, vize, avionske karte za unutarnje letove, plus za evropu letove. To je oko 100.000 uloga, ako mi ne dođeš ja ne znam šta da radim. To mi je bio najteži period, tad sam zaradila štitnu žlezdu, jer sam doživela veliki stres - ispričala je pevačica.

