Pevač Andrija Bajić (89) preminuo je na VMA-a, usled teške bolesti, a njegova supruga Mala Cana se ne oporavlja od teškog gubitka.

Pred kamerama je otkrila da je radila sve kako bi pomogla svom voljenom, te se nedavno i u manastiru molila za Andrijino zdravlje.

- Išla sam u manastir Tumane da se molim za njegovo zdravlje. Tamo su mi dali svesku koju sam stavila pored njegove glave. Konačila sam u manastiru kako bih bila na jutarnjoj liturgiji i rekli su mi da će se moliti za njega narednih 40 dana - rekla je Cana vidno slomljena.

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