Andrija Bajić preminuo je juče u 88. godini života. Uz njega je sve vreme bila njegova supruga Mala Cana, a ona je pred kamerama domaćih medija tvrdila da su je pevačeve ćerke napadale, maltretirale i tukle. I ne samo nju već i svog oca Andriju Bajića.



I ako se one nisu oglašavale zbog optužbi svoje maćehe, a o smrti oca se samo jedna od njih se oglasila na društvenoj mreži Fejsbuk, sada su ipak došle i srele se sa Malom Canom ispred VMA odakle će biti izneseno telo pevača. One su se pojavile ispred pogrebnog preduzeća, kako bi potpisale papire. Kako piše Kurir naslednice Bajića su samo prošle pored supruge pokojnog oca, bez pozdrava i bilo kakvih reči. Ono što je sve izenadilo jeste da je osoba koja je bila u pratnji pevačevih ćerki sve vreme snimala novinare.

Oglasila se ćerka

Na društvenoj mreži "Fejsbuk" oglasila njegova ćerka Milica koja je svoje pratioce i javnost zamolila da joj ne izjavljuju saučešće.

"Bio je to jedan lep život. I molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više biti neće. Neka ti je večno Carstvo nebesko, oče moj dragi."

Alo/Kurir

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