Pevačica Indi Aradinović danas slavi jubilarni 40. rođendan, a povodom slavlja obratila joj se sestra Edita Aradinović s kojom nije u najboljim odnosima.

Iako su javno govorile o lošim odnosima, te Indi istakla da se nada da će joj Edita makar dozvoliti da vidi bebu kad se bude porodila, sada su iznenadile sve.

Edita je objavila stare fotografije sa Indi i javno joj se obratila.

- Srećan ti jubilarni 40. rođendan. Želim ti da zaboraviš sve ono što te je bolelo, da se smeješ više nego ikad i da te pronađe prava ljubav koja će te zagrliti, pripitomiti i ugnezditi se u tvom srcu i pokazati koliko vrediš i koliko si posebna - napisala je Edita.

Ipak, Indi njenu emotivnu poruku nije ripostovala na Instagramu, iako je to uradila sa mnogim drugim čestitkama.

BONUS VIDEO: