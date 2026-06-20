Edita Aradinović, popularna pevačica koja broji sitno do porođaja, svakodnevno sa svojim pratiocima deli i lepe i one manje lepe trenutke iz drugog stanja. Sada je otkrila da se suočava sa jednim od najčešćih trudničkih problema.

Trenutno se nalazi u osmom mesecu trudnoće i ne krije da prolazi kroz razne faze.

Ovog puta, Edita Aradinović je na svom Instagram profilu objavila fotografiju i pokazala da se suočava sa oticanjem nogu, što nije neuobičajena pojava, naročito u poodmaklim mesecima trudnoće.

-Počela sezona oticanja nogu - napisala je pevačica iskreno uz objavljenu fotografiju.

Nakon ovog priznanja, njeni pratioci su joj ubrzo uputili brojne poruke podrške, ali i savete kako bi uspela da sebi olakša svakodnevicu u ovim danima.

Gradi vilu na Avali

Poznata pevačica Edita Aradinović započela je veliki životni projekat - izgradnju luksuzne porodične kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom zahtevan period i proces koji će trajati godinu dana, pevačica ne krije uzbuđenje, ali ni smisao za humor tokom napornih priprema i sastanaka.

Edta je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem planira izgradnju, a prema objavama se pretpostavlja da će buduća vila imati i bazen. Edita je već obišla lokaciju i održala važan sastanak sa arhitektom kako bi dogovorila sve detalje oko svog budućeg doma na ovoj atraktivnoj lokaciji nadomak Beograda.

O izazovima koji je tek čekaju, pevačica je otvoreno govorila svojim fanovima:

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći, a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana, ali biću zabavna obećavam - napisala je ona, pa pokazala kako jede paštetu, dok traju radovi.

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