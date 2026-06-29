Pevačica Edita Aradinović broji sitno do porođaja, a sada je pratiocima pokazala kako izgledaju njeni dani dok s nestrpljenjem čeka dolazak naslednice na svet.

Naime, Edita je na Instagramu podelila fotografiju iz dnevne sobe, na kojoj leži na sofi u donjem vešu i topu, dok je njen veliki trudnički stomak u prvom planu.

- Stvarno ludo doba. Čestitke svima koji su malo ludi - napisala je pevačica u opisu objave, aludirajući na emocije kroz koje prolazi u ovom posebnom životnom periodu.

Podsetimo, Aradinovićeva je ranije otvoreno govorila o tome koliko joj je teško što trudnoću prolazi bez partnera, sa kojim je raskinula nakon što je ostala u drugom stanju.

Pevačica krenula da otiče

Edita Aradinović, popularna pevačica koja broji sitno do porođaja, svakodnevno sa svojim pratiocima deli i lepe i one manje lepe trenutke iz drugog stanja. Sada je otkrila da se suočava sa jednim od najčešćih trudničkih problema.

Trenutno se nalazi u osmom mesecu trudnoće i ne krije da prolazi kroz razne faze.

Ovog puta, Edita Aradinović je na svom Instagram profilu objavila fotografiju i pokazala da se suočava sa oticanjem nogu, što nije neuobičajena pojava, naročito u poodmaklim mesecima trudnoće.

-Počela sezona oticanja nogu - napisala je pevačica iskreno uz objavljenu fotografiju.

Nakon ovog priznanja, njeni pratioci su joj ubrzo uputili brojne poruke podrške, ali i savete kako bi uspela da sebi olakša svakodnevicu u ovim danima.

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