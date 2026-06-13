Hrvatska pevačica Indira Levak nastupila je u Beogradu na koncertu posvećenom muzici devedesetih, gde je pred publikom i medijima govorila o detaljima iz svog privatnog i poslovnog života.

Pevačica je izazvala pažnju javnosti iskrenim komentarima o bivšem suprugu, ističući da ga i dalje smatra svojom srodnom dušom i da veruje da će se, uprkos razdvojenom životu, jednog dana ponovo pomiriti.

Pored toga, Indira je najavila i poslovne planove, među kojima je i potencijalna saradnja sa pevačicom Milicom Todorović, koju, kako kaže, izuzetno ceni.

-Večeras očekujem da svi pevamo zajedno. Moja energija je dar od Boga, to ili imate ili nemate. Bilo mi je veoma teško da odaberem repertoar, ali sam sigurna da publika zna svaku pesmu. Ovo je svet koji voli pobednike. "Colonia" smo Boris i ja i to niko ne može da nam oduzme. On i dalje nastupa pod tim imenom - istakla je ona.

O koleginici Milici Todorović

-Milicu Todorović obožavam. Kada radim bilo kakvu saradnju, važno mi je da je osoba pre svega dobar čovek. U budućnosti sigurno planiramo duet. Podržavam i Jakova Jozinovića, nema tu mnogo priče, kada te publika voli, to je to - naglasila je pevačica.

Pomirenje sa bivšim mužem

Govoreći o bivšem suprugu, otvoreno je priznala da među njima i dalje postoji snažna emotivna povezanost:

-Pomirićemo se kad-tad, on je moja srodna duša. Sada živimo na različitim adresama. Ima svoj prostor, ja svoj. On je moj oslonac i osoba koja me štiti od svega. Kada me nešto zaboli, uvek je tu, kao i kada je posao u pitanju. Najbolje bi bilo kada bi ljudi imali dve nekretnine. Svako svoj prostor, a onda kada se vidimo, da budemo najbolji - zaključila je Levak.

Htela da usvoji dete

Svojevremeno je govorila i o želji da postane majka, kao i o razmišljanjima o usvajanju deteta, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije javnosti.

-Više od svega sam želela da postanem majka, ali ne možemo protiv sudbine. Dugo razmišljam o usvajanju deteta i smatram da je to nešto predivno. Mnogo dece nema porodicu ni dom, i volela bih da mi se ta želja jednog dana ostvari - izjavila je pevačica, dok su ovo takođe mnogi pohvalili nazivajući je humanom osobom.