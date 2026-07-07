Neptun 7. jula kreće retrogradno, a iako to možda zvuči zabrinjavajuće, ovaj astrološki događaj zapravo može doneti mnogo toga dobrog.

Kada je Neptun retrogradan, ljudi počinju jasnije da vide situacije i osobe onakvima kakve zaista jesu, umesto kroz idealizovanu sliku koju su sami stvorili. To nije uvek prijatno, ali može biti veoma korisno. Retrogradni Neptun ovog puta ublažava i pomalo haotičnu energiju retrogradnog Merkura, pa donosi više jasnoće i olakšanja za sledećih pet znakova.

Blizanci

Retrogradni Neptun dolazi u pravom trenutku za vas. Horoskop za 7. jul donosi važan trenutak spoznaje – odjednom vam sve postaje mnogo jasnije i više nemate potrebu da previše analizirate.

Bez obzira na to kako se osećate zbog onoga što ste otkrili, shvatate da je konačno imati pravi odgovor mnogo bolje nego živeti u neizvesnosti. Informacije koje sada imate pomoći će vam da donesete dobre odluke i krenete dalje.

Lav

Prema horoskopu za 7. jul, retrogradni Neptun konačno razjašnjava nešto što vas već dugo zbunjuje. Reč je o planu za budućnost koji nikako nije uspevao da se uklopi u celinu. U utorak shvatate da ste polazili od pogrešne pretpostavke.

Ipak, to nije loša vest. Naprotiv, osećate veliko olakšanje. Sledeći korak biće mnogo jednostavniji nego što ste mislili, a najveća promena je to što više ne osećate mentalni umor koji vas je pratio zbog neizvesnosti.

Vaga

Retrogradni Neptun ima običaj da skine „ružičaste naočare“, a upravo to će se dogoditi i vama. Osoba koju tek upoznajete uradiće nešto što će vas podsetiti da je, uprkos svim vašim idealizacijama, ipak samo čovek sa svojim manama.

To vas neće odbiti niti razočarati. Naprotiv, upravo zato je vaš horoskop tako pozitivan. Sada tu osobu vidite realnije, a zanimljivo je da vam se zbog toga još više dopada.

Škorpija

Svemir vam 7. jula šalje veoma jasnu poruku. Kada Neptun krene retrogradno, navika koju već dugo pokušavate da ignorišete postaće gotovo nemoguća za zanemarivanje. Kada se još jednom uhvatite kako je ponavljate, shvatićete da je vreme za promenu.

Na prvi pogled ovo možda ne zvuči kao sjajan horoskop, jer nije lako suočiti se sa sopstvenim slabostima. Međutim, upravo taj trenutak iskrenosti biće važna prekretnica. Do kraja retrogradnog perioda u decembru biće vam potpuno jasno zašto je bilo neophodno da se to dogodi.

Jarac

Poslednjih dana situacija u domu ili porodici deluje mnogo komplikovanije nego što bi trebalo. Kada Neptun 7. jula krene retrogradno, konačno ćete razumeti zbog čega je tako.

Najveći problem nije bila sama situacija, već činjenica da niste znali sa čim se zapravo suočavate. Sada, kada imate jasniju sliku, lakše ćete pronaći pravo rešenje. Atmosfera će se gotovo odmah promeniti nabolje, a vi ćete konačno imati osećaj da ponovo držite stvari pod kontrolom, piše Your tango.