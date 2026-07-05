Mladi košarkaši Srbije večeras, 5. jula, igraju veliko finale Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, u kojem će se sastati sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država.

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović, poznata kao veliki navijač srpskih reprezentacija, oglasila se uoči odlučujuće utakmice i uputila snažnu poruku podrške mladim Orlićima.

- Idemo hrabro po svetsko zlato - napisala je Ceca uz emotikone srca, zastave Srbije i zlatnog trofeja.

Pevačica je potom još jednom pružila podršku našim mladim košarkašima, objavivši video-snimak uz kratku, ali snažnu poruku:

- Ponos Srbije - poručila je ona.

Ko je "tina senka" Cece Ražnatović?

Podsetimo, Svetlana Ražnatović svake godine 15. januara dolazi na Novo groblje, gde se održava pomen njenom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu, koji je ubijen pre 26 godina.

Na pomenima joj redovno prisustvuje i sestra Lidija Ocokoljić, koja joj je svih ovih godina najveća podrška, kako u teškim i bolnim trenucima, tako i u onim lepim.

Kobne subote, 15. januara 2000. godine, Arkan je ubijen u hotelu "Interkontinental".

Ceca je tog dana otišla u hotel kako bi se sastala sa sestrom Lidijom u butiku koji su zajedno držale.

Željko je, prema navodima, subotom obično duže spavao, nakon čega je doručkovao sa porodicom, pa je tog dana u hotel stigao nešto kasnije.

Policajac je prišao njegovom separeu, gde je sedeo sa Milenkom Mandićem i Draganom Garićem, i ispalio mu tri hica u glavu.

Sve se dogodilo nešto posle 17 časova, a već oko 19 sati vest o ubistvu odjeknula je širom sveta.