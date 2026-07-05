Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj izjavio je da su ljudi u fantomkama koji su hteli da otmu bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića zapravo bili pripadnici Surčinskog klana.

"Tad je bio jedinstven i posle su se podelili na Surčinski i Zemunski klan", objasnio je Šešelj za Informer TV.

Ističe da mu je Dušan Spasojević rekao da im je pokvario čistu zaradu od 5 miliona dolara.

"Baš mi je žao što ste ostali bez te zarade", odgovorio mu je Šešelj ironično.

Ističe da su Surčinci hteli da ga ubiju i nudili su velike pare Sretku Kaliniću da to učini, ali je on odbio.