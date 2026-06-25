Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović često govori o bliskom odnosu sa sestrom Lidijom Ocokoljić, ističući da joj je ona uvek bila oslonac u najvažnijim i najtežim životnim trenucima.

Nakon što je 2000. godine ostala udovica i sama sa dvoje dece, Lidija joj je, zajedno sa suprugom Predragom, bez oklevanja pružila podršku.

Porodična povezanost i poslovno poverenje

Od tada su dugo zajedno živeli u vili na Dedinju, gde su boravila i njena deca, dok se pre nekoliko godina pojavila informacija da je Lidija napustila vilu, što nikada nije zvanično potvrđeno.

- Nas dve smo oduvek bile tandem. Sestra mi je uvek bila ogromna podrška u životu. Moja deca nisu imala oca, ali su imala dve majke - izjavila je pevačica jednom prilikom.

Takođe je istakla da je Lidija živela sa njima i nakon njenog braka sa Željkom Ražnatovićem.

- Kada sam se udala za Željka, ona je takođe živela sa nama. Shvatio je kolika je to ljubav između nas dve. Bili smo tri musketara - priznala je tada.

Ko je Lidija Ocokoljić i kakvu ulogu ima u Cecinom biznisu?

Iako je bliska sa Cecom, ona se godinama drži dalje od javnosti, što je dodatno podstaklo interesovanje za njen privatni i profesionalni život.

Upravo zbog toga dugo nije bilo poznato čime se bavi, sve dok nije postalo jasno da zauzima važnu funkciju u porodičnoj firmi "Ceca Music".

Naime, Lidija je direktorka ovog preduzeća za muzičku produkciju, što je potvrđeno i nakon saopštenja povodom Ražnatovićkinog neodržanog koncerta na Ušću, kada je objavljen i zvanični dokument sa njenim potpisom.

Tako je potvrđeno da se Ocokoljićka nalazi na čelu uspešne porodične firme, daleko od medijske pažnje, ali u samom centru njenog profesionalnog sistema.

Lidija Ocokoljić u početku nije želela da uzme prezime supruga

Kada je reč o privatnom životu, odluku da se uda za uspešnog fudbalera Predraga donela u 30. godini, kako je Svetlana ranije ispričala u svojoj emisiji.

- Kad se moja sestra udavala, udala se sa 30 godina, a ne kao ja sa 22. Samo sam htela da se udam, kao i moj sin koji je od šeste godine govorio da želi da se oženi i oženio se u 22. godini. I sad moja sestra treba da se venča i kaže: "Ne želim da menjam prezime, 30 godina se potpisujem kao Veličković, sad odjednom moram da se potpisujem drugačije. Kakve to veze ima, ljubav je ljubav - ispričala je pevačica, pa dodala:

-Tada sam joj rekla: "Imaćeš decu, sad se prezivaš Veličković, oni se svi prezivaju Ocokoljić, zašto bi komplikovala?!", na šta je ona odgovorila da joj ne smeta. Jedva smo je ubedili da uzme prezime, jer je po pravoslavlju uobičajeno da žena uzme muževljevo prezime i uvek sam bila za to. Ako se udaješ, uzmi prezime - prisetila se tada.

Kako je doneta konačna odluka?

Na kraju, ipak je promenila odluku i danas nosi prezime Ocokoljić, isto kao i njen suprug i deca, čime je pokazala sopstveni, moderniji pogled na život i brak u odnosu na sestru.