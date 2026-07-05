Pobednik ovogodišnje sezone muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", Stefan Cekić, ne krije sreću nakon trijumfa, a odmah posle velike pobede sa javnošću je podelio još lepše vesti, uskoro će se ostvariti u ulozi oca.

Stefan je priznao da nije očekivao pobedu, kao i da su mu podrška porodice i mentora bile presudne tokom celog takmičenja.

- Hvala mojoj porodici, mojoj supruzi i mom mentoru. Nisam očekivao pobedu. Kada je došlo do proglašenja, bio sam potpuno iznenađen. Bilo je trenutaka kada sam, nakon što sam prvi put završio u baražu, želeo da odustanem. Despić mi je objasnio da u životu uvek postoje usponi i padovi i da samo treba da se osmehnem. Bio je u pravu - istakao je na početku.

"Supruga je u drugom mesecu trudnoće"

Pevač je potom otkrio da njegova supruga čeka bebu.

- Istina je da ću za nekoliko meseci postati otac. Sav drhtim od uzbuđenja. Supruga je u drugom mesecu trudnoće, uskoro ulazi u treći. Voleo bih da dobijemo devojčicu, dok moja supruga priželjkuje dečaka - otkrio je Cekić, a zatim govorio o svom mentoru, Desingerici:

Despićeva podrška tokom takmičenja

- Ponosan je na mene. Rekao je da smo najjači i da samo treba da nastavimo punim gasom. Nije nam bilo svejedno jer nismo znali kako će se sve završiti, ali smo, iskreno, posle mnogo godina doneli pobedu Srbiji - bio je iskren.

Govoreći o žiriju i ostalim učesnicima takmičenja, istakao je da među njima nema rivalstva.

- Sa svim kandidatima smo ostali u kontaktu i družimo se. Sve je to prijateljstvo, nikako rivalstvo. Bosanac je veliki stručnjak i zaista je bio veoma zahtevan. Dragomir mi je tokom cele sezone bio ogromna podrška i na tome sam mu neizmerno zahvalan - poručio je pobednik.

Emotivna ispovest o preminuloj majci

Tokom razgovora prisetio se i jednog od najtežih trenutaka u svom životu, gubitka majke.

- Majku sam izgubio 2021. godine, a pesmu "Jedna je majka" posvetio sam njoj. Ceo svet je kroz tu pesmu video moje emocije. To je najveći gubitak koji sam doživeo. Uvek je bila uz mene, dok sam išao u školu, na takmičenja, u svemu me je podržavala i govorila da sam najbolji. Najviše mi je nedostajala njena čestitka u petak. Malo mi je teško da pričam o tome - rekao je Cekić.

Od prijateljstva do braka

Otkrio je i kako je započela ljubavna priča sa njegovom suprugom.

- Najpre smo bili prijatelji. Od 2019. godine zajedno smo radili, a prijateljstvo je vremenom preraslo u ljubav. Na Roštiljijadi sam odlučio da je zaprosim, kada smo nastupali kao predgrupa Saši Matiću. Ona je žena mog života, moj život - priznao je pevač.

Na šta će potrošiti nagradu od 30.000 evra?

Na kraju je otkrio da će novčanu nagradu od 30.000 evra uložiti u svoju budućnost.

- Nagradu od 30.000 evra uložiću u svoju karijeru. Ovo je tek početak, a ova nagrada predstavlja veliku obavezu. Marko Gačić me je pozvao na binu kada sam pobedio i tom prilikom mi poželeo mnogo sreće. Ovim putem želim još jednom da mu se zahvalim - zaključio je za "Premijeru".