Predsednica Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić reagovala je na objavu Miše Bačulova, odbornika u novosadskoj Skupštini grada i predstavnika grupe građana „Budi heroj - Miša Bačulov“, u kojoj je izneo kritike na račun ministarke privrede Adrijane Mesarović.

Bačulov je u svojoj objavi kritikovao rad i političko delovanje ministarke privrede, dovodeći u pitanje rezultate njenog rada na prethodnim i sadašnjoj funkciji. Vučinić je, reagujući na te navode, ocenila da je reč o neosnovanim optužbama i političkom napadu na Mesarović.

Ona je navela da je Adrijana Mesarović, na funkcijama koje je obavljala, „predano radila za Grad Novi Sad“, kao i da danas, kao ministarka, radi u interesu Srbije i domaće privrede.

Vučinić je istakla da u Srpskoj naprednoj stranci, kako je navela, niko nije opterećen mandatom, već rezultatima koji ostaju nakon obavljanja javne funkcije.

„Važno je ono što ostaje nakon mandata, završenih projekata i saradnje na međunarodnom nivou - a to su rezultati“, navela je Vučinić.

"Biografija Adrijane Mesarović ispunjena je uspešnim projektima, rezultatima i međunarodnom saradnjom, dok je Mišina, kako stvari stoje, toliko prazna da u njoj odjekuje samo njegova galama", napisala je Vučinić.