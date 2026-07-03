Pevačica Jelena Karleuša stigla je na finale Pinkovih zvezda, potpuno u crnom odevena, a osim što će bodriti svoje kandidate, muzička zvezda će ove večeri predstaviti i svoju novu pesmu koja se našla na novom albumu "Enigma".

- Ova pesma je prva koja će otvoriti album Enigma. Svaki sledeći korak biće u skladu sa tim nazivom, neočekivan, enigmatičan i potpuno drugačiji. Krećem sa emotivnom baladom, što je simbolično nakon jednog turbulentnog perioda kroz koji sam prošla - zašočela je Karleupa pred našim kamerama, te nastavila u duhu takmičenja:

-Mislim da smo među velikim brojem kandidata izabrali zaista brutalne favorite. Imam najveći broj finalista, ali sada je sve u rukama publike. Publika je nepredvidiva i uvek pokaže da sa njom nema šale. Verujem da će večeras svi finalisti biti zvezde. Ognjen je rekao da bi žiri trebalo da učestvuje svojim glasovima i slažem se s tim. S druge strane, možda je ovako ipak najpravednije. Naravno da bih volela da pobede moji kandidati i učinila bih sve za njih - rekla je po dive, te se osvrnula na numeru koju će otpevati "Sada je sve okej":

*Sada je sve u redu. Pesma je veoma tužna, ali sam je brzo otpevala, jer sam je odmah osetila na pravi način. Zaista me je dotakla. Uskoro stižu i dve brže pesme, kao i dva nova spota.

Viki je rekla da bi volela da dovede Cecu Ražnatović u novoj sezoni takmičenja na mestu žirija, što je Karleuša prokomentarisala na svoj način:

-Možda već u septembru budete gledali nju umesto mene, ali teško da ćemo biti zajedno u istoj postavi. Nisam sigurna da obe strane imaju želju da se takmiče u toj utakmici - rekla je Jelena, pa se dotakla ugašenom Instagrama.

-Ljudi su mislili da namerno ne otvaram Instagram i da čekam izlazak novih pesama, ali sada mogu da kažem da mi je sve što se dešavalo zaista naštetilo. Moj nalog je bio banovan - rekla je Jelena Karleuša.

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