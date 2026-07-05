Folker Era Ojdanović progovorio je o navodima da se njegov unuk Andrija navodno predozirao zbog čega je reagovala Hitna pomoć. Era je ove navode demantovao i otkrio šta se zapravo desilo s njegovim unukom.

- Nije, mene su iznenadili mediji. Njemu se slošilo. Neko od snajkine familije pozvao je prvu pomoć, on je odbio, rekao je da mu nije ništa. Odmah sam se čuo sa njim, rekao je da sve okej, da je kod majke u Resniku. Dečko je skroz okej. Uopšte nije bio u bolnici i nemam blage veze odakle to medijima. Pitali su me odakle je ovo procurilo?! To se dešava. Mene sahranjuju na dva, tri meseca, a ja punom parom radim. Juče sam bio na dve tezge. On se oseća fenomenalno, sve je okej, koliko znam nije bio u bolnici. Nije da sam se uplašio, bio sam zatečen. Nije mi bilo dobro. Hvala Bogu, Andrija se fenomenalno oseća - rekao je Era u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i progovorio o emotivnom koncertu Milančeta Radosavljevića.

- Moj saborac. Ja sam bio dan pre u njegovoj kući, doneo mi je kartu. Milanče mi je rekao da se boji samo da ne zaplače u prvoj ili drugoj pesmi. Ja sam bio baš uz binu, pratim ga i vidim na drugom refrenu njemu suze idu. Priđem bini i kažem mu: ''Bez suza''. On me je pogledao, obrisao suze i posle razvalio. Taj koncert će ući u istoriju sprske estrade. Da čovek u 83. godini takav bum napravi. Što očima vidi, to rukama gradi. Ja sam uživao. Ceo stadion je goreo - otkrio je pevač i još jednom demantovao navode da mu se unuk predozirao.

- On je fenomenalno, odlično se oseća i sad ćemo da se vidimo, da pijemo piće u Meljaku kod mene u motelu - poručio je Ojdanić.

Oglasio se Era

Era je ispričao da se čuo sa snajkom Jelenom noćas odmah nakon koncerta Milančeta Radosavljevića.

- Ja sam sinoć došao na koncert Milančeta Radosavljevića, sa puno pozitivne energije. Nekoliko novinara su me pitali šta se dešava sa Andrijom, ja sam tada prvi put čuo da postoji nešto što je vezano za Andriju. Andrija je tri dana kod majke u Resniku. Nije ni kod mene ni kod Dragutina, mog sina. Ne znam šta se izdešavalo - rekao nam je Era, a porom otkrio da se noćas i jutros čuo sa snajkom.

- Čuo sam se sa snajkom Jelenom. Noćas, kada sam došao kući oko dva sata, okrenuo sam snajku i pitao je šta se dešava sa Andrijom. Ona mi je rekla da mu je pozlilo kod kuće, ona je bila na poslu, njegova baba, majka od snajke, pozvala je Hitnu pomoć, oni su došli, a on je odbio da ih primi, rekao je da se dobro oseća. Hitna je pozvala policiju i sa policijom su tu pričali, tad je stigla Jelena i objasnila neke stvari. Ja sam se čuo sa Jelenom jutros, on je ustao, doručkovao i prilegao da odmori - rekao je Era Ojdanić za Blic.

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